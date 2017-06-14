Среда, 14 Июня 2017 13:40

АрмИнфо.Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал сделанное накануне заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что резолюции СБ ООН были нацелены на установление мира в зоне карабахского конфликта, а не на возвращение подконтрольных армянской стороне территорий.

Касаясь данного заявления, Гаджиев обвинил армянское внешнеполитическое ведомство в некомпетентности. <Складывается такое

впечатление, что в армянском МИД либо не знакомы резолюциями СБ ООН и с Хельсинским заключительным актом, либо они специально искажают их

суть. Никто не имеет права искажать суть резолюций СБ ООН, которые являются принципиальной базой для урегулирования конфликта, осуждают использование силы против Азербайджана, оккупацию его территорий, признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, еще раз подтверждают неприкосновенность признанных на международном уровне границ. Подчеркивается, что изменение признанных на международном уровне границ государств путем применения силы неприемлемо. В указанных резолюциях СБ ООН закреплено, что нагорно­карабахский регион является неотъемлемой составной частью Азербайджана. Эти документы требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана>, - цитирует Гаджиева АПА. Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также напомнил Налбадяну о заявлениях МГ ОБСЕ на уровне глав государств стран-сопредседателей, сделанных 10 июля 2009 года в Аквиле и 26 июня 2010 года в Москве. <В этих заявлениях МГ ОБСЕ, сделанных на уровне глав государств стран-сопредседателей, согласно элементам, разработанным на основе Хельсинского заключительного акта, на первом этапе предполагается вернуть оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха. Первый пункт обновленных Мадридских принципов, предполагающих поэтапное решение конфликта, также состоит из этого. Суть встречи президентов в Санкт-Петербурге и суть документа, который в настоящий момент находится на столе переговоров, в этом и заключается>, - сказал Гаджиев. <Говорящий от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ глава МИД Армении сейчас уже начал говорить от имени МИД Российской Федерации. Главе МИД Армении виднее, зачем он ездил в Москву 26 апреля. Можем сказать, что в этот день на встрече министров были обсуждены предложения, которые сейчас находятся на столе переговоров. Оговорка главы МИД Армении, что министры трех стран на Московской встрече занимались подготовкой состоящего из нескольких предложений пресс-релиза, выставляет его в смешном свете. МИД Армении подобными несерьезными и бесполезными заявлениями наносит вред переговорному процессу>, - резюмировал он.

Отметим, что накануне Налбандян, касаясь заявления азербайджанского коллеги Эльмара Мамедьярова о том, что на столе переговоров находится новый документ по карабахскому урегулированию, отметил, что это плод воображения Баку, так как на последней московской встрече не обсуждался какой-либо иной документ помимо текста сообщения для СМИ, который обсуждался и согласовывался министрами в присутствии посредников. Что касается резолюций ООН, то, по словам Налбандяна, они были нацелены на приостановление военных действий в зоне карабахского конфликта, речь не шла о сущности переговорного процесса. Также в своей речи Налбандян постоянно апеллировал к минским посредникам.