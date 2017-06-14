Среда, 14 Июня 2017 11:53

АрмИнфо. С целью регулирования пассажироперевозок в направлении Ереван - аэропорт "Звартноц" и в обратном направлении, по поручению премьер-министра РА, министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении организовало пробный маршрут, который начнет действовать 14-го июня с 10:00 утра.

Как сообщает пресс-служба армянского Минтранса, маршрут будет работать круглосуточно, в час один раз.

Пассажироперевозки будут осуществляться с территории, прилегающей к фонтанам площади Республики, автобусами и микроавтобусами, которые оснащены кондиционерами и вентиляторами.

Стоимость перевозки одного пассажира - 300 драм.

Ранее, 8 июня, на заседании Кабмина страны премьер-министр Армении Карен Карапетян выразил недовольство качеством предоставляемых такси-сервисами услуг и предложил задуматься над внедрением шаттла от терминалов аэропорта "Звартноц" до Еревана. "Необходимо создать альтернативу, установить соответствующие ориентировочные тарифы, чтобы каждый не называл своевольную цену. Конкретно необходимо создать шаттл Ереван - Звартноц",- заключил премьер.