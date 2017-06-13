АрмИнфо.Viva Cell-MTS сообщает, что с 13-го июня до 31-го августа с.г., стоимость годовой регистрации домена в зонах .АМ и .հայ для резидентов составит 8 000 драмов против прежних 12 000.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, для клиентов-не резидентов регистрация домена .АМ будет стоить 12 000 драмов против прежних 20 000.
Для регистрации домена нужно посетить центр обслуживания компании.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mts.am; позвонив на бесплатный номер 111; отправив письмо на страницу услуги <111 онлайн> или посетив центр обслуживания компании.
Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.
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