Вторник, 13 Июня 2017 18:48

АрмИнфо.В отношениях Армении с Ираном третий в данном случае в лице России является лишним. Подобное мнение, выступая на круглом столе "Сотрудничество Армения-НАТО. Нынешний этап и будущие перспективы", выразил эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян

"Сотрудничество Армении с Ираном посредством Евразийского экономического союза представляется неосуществимым. В Евразийском союзе нет ни Европы, ни Азии, ни экономики, ни самого союза. Ну что может предложить ЕАЭС Ирану: газ или нефть? Ирану все это неинтересно, меж тем как отношения с Арменией представляют для Ирана определенный интерес", - отметил он.

При этом эксперт убежден в практической невозможности сбалансированных отношений между Арменией и Россией. По его оценкам, в армяно-российских отношениях ничего не меняется десятилетиями.

В свою очередь, директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян предложил не искать ответов о причинах собственных промахов в других странах, подчеркнув, что в проблемах Армении виновата не Россия и даже не лично Владимир Путин.

"В конце концов, мы даже не знаем, на каком уровне можем быть успешными, мы просто не видим его, поскольку даже не пробовали, не пытались его увидеть. Даже президент Казахстана Назарбаев внутри Евразийского экономического союза борется с Путиным за интересы своей страны. Меж тем как внешняя политика руководства Армении вызывает исключительно возмущение у большинства граждан страны", - подытожил Киракосян.