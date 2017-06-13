Вторник, 13 Июня 2017 18:46

АрмИнфо.Сегодня состоялось очередное заседание по делу героя арцахской войны Жирайра Сефиляна и его сподвижников, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов.

До начала судебного заседания произошла стычка между представителями правоохранительных органов и адвокатами обвиняемых. Охраняющие вход в здание суда правоохранители попытались обыскать адвокатов, которые воспротивились этому, заявив, что закон запрещает обыск защитников до встреч с подзащитными или до судебных заседаний. Тем не менее, стражи порядка отказались впустить адвокатов в зал суда без обыска. Однако впоследствии сторона защиты присоединилась к судебному заседанию.

Сразу после начала суда, сторона защиты взяла слово и потребовала самоотвода судьи Татевик Григорян, мотивировав это тем, что судья потребовала очень мало времени для ознакомления с материалами дела и параллельно провела 21 заседаний по 4 различным искам. <Следовательно, все принятые ею ранее решения о продлении мер пресечения заключенных, а также все последующие решения, которые будут приняты, не вызывают у нас доверия, и мы просим самоотвода судьи>,- заявил адвокат Папикян.

Однако судья Татевик Григорян не приняла ходатайство стороны защиты, посчитав его немотивированным. Далее судья после нескольких реплик обвиняемого Геворка Сафаряна с мета приняла решение о запрете его присутствия в зале суда. Затем суд вновь на час удалился в совещательную комнату.