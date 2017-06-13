Вторник, 13 Июня 2017 18:34

АрмИнфо. Вступление Черногории в Альянс - мессидж остальным странам о том, что двери НАТО открыты. Подобное мнение выразил, выступая на круглом столе "Сотрудничество Армения-НАТО. Нынешний этап и будущие перспективы" спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

5 июня через тринадцать месяцев после подписания Протокола о присоединении Черногория официально стала 29-м государством-членом НАТО. Это первое расширение Альянса с 1 апреля 2009 года, когда к НАТО присоединились Албания и Хорватия.

"Россия, конечно, предприняла все возможное для того, чтобы помешать присоединению Черногории у НАТО, вплоть до организации попытки государственного переворота в этой стране. Однако, Черногория выстояла и мы с радостью открыли для нее наши двери. Думаю, что отныне защита Черногории перед лицом российской паранойи является общим делом Альянса", - подчеркнул он.

Аппатурай отметил, что сегодня как минимум три страны идут в направлении НАТО, которое в свою очередь предельно открыто для сотрудничества, охарактеризовав Грузию как аспиранта НАТО.