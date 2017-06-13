Вторник, 13 Июня 2017 18:33

АрмИнфо.В ходе последнего саммита НАТО в Брюсселе страны-члены выработали единую позицию относительно дестабилизирующей роли России в Европе. Подобное мнение выразил, выступая на круглом столе "Сотрудничество Армения-НАТО. Нынешний этап и будущие перспективы" спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Если раньше среди стран Альянса наблюдались определенные разногласия в данном вопросе, то на последнем саммите окончательно стало ясно, что позиция НАТО в отношении роли России отныне полностью идентична. Более того, в Брюсселе се пришли к выводу, что Москва будет продолжать играть данную роль и дальше", - подчеркнул натовец.

Аппатурай выделил три варианта реакции Альянса на поведение России на европейском континенте. Первый состоит в размещении в странах Балтии и Польше военного контингента в составе 20 стран НАТО. Второй - в поддержании и развитии диалога с Москвой по сглаживанию противоречий и выработки общего видения ситуации. Третий вариант содержит поиски возможностей оказания помощи находящихся под давлением России странам партнерам НАТО.

"В первую очередь речь идет о таких странах как Украина. Не секрет, что мы должны обеспечить поддержку Монтенегро, Грузии и Молдове для сохранения этими странами суверенитета. Разумеется, после аннексии Крыма причерноморский регион в целом также находится в зоне нашего пристального внимания", - подчеркнул офицер НАТО.