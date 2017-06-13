Вторник, 13 Июня 2017 18:32

АрмИнфо.Биологические лаборатории, открытые США в Армении в военных целях, нацелены на разработку бактериологического оружия, убежден председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Арман Гукасян.

Он заметил, что количество биологических лабораторий, работающих при финансировании Пентагона, в мире увеличилось до 400, меж тем, в 2010 году их было лишь 20. <Биологические лаборатории открываются и поддерживаются США, в частности, финансируются агентством по сокращению угроз (DTRA). Последние 7 лет референс-лаборатории появились в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове, Казахстане и Узбекистане. Эти лаборатории имеют двойное значение, так как получают подпитку от военной структуры - Пентагона, а их деятельность засекречена>, - сказал Гукасян 13 июня на пресс-конференции в Ереване. При этом он заметил, что США выделяют достаточно крупные средства для содержания этих лабораторий, так Украине было предоставлено $175 млн для этих целей, Грузии - $150 млн, а Казахстану - $130 млн.

<В Армении функционируют три таких референс-лаборатории - в Ереване, в Гюмри и Иджеване. Без сомнений, США, тратя такие средства, преследуют серьезные политические и военные цели. Цель одна - создать во всех вышеуказанных странах виды биологического оружия, которые будут адоптированы к данной местности. Пентагон создает новые виды биологического воздействия на каждую из вышеуказанных стран и уж точно не обеспокоенн состоянием здоровья населения этих стран>, - сказал эксперт.

По его словам, США выделили $18 млн на создание в Армении референс-лабораторий.

Он также сообщил, что возглавляемая им организация планирует 15 июня провести акцию протеста перед посольством США в Армении в этой связи и передать соответствующее письмо послу.

Отметим, что АрмИнфо не удалось связаться с посольством США в Армении для получения информации по данному вопросу.