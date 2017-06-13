Вторник, 13 Июня 2017 18:31

АрмИнфо.13 июня Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян принял специального представителя Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

Приветствуя гостя, Баблоян подчеркнул партнерские отношения РА с НАТО. По словам спикера НС, участие Армении в программе "Партнерство во имя мира" оценивается как важный компонент системы многослойной безопасности нашей страны. В этом контексте А.Баблоян подчеркнул важность участия Армении в миротворческих действиях в Косово и Афганистане и отметил: "Благодаря миротворческим действиям мы вносим важный вклад в обеспечение международного мира и безопасности, превращаясь из потребителя безопасности в производителя безопасности". Председатель НС отметил, что Армения намерена повысить нынешние темпы своего сотрудничества с НАТО, уделив особое внимание реализации программы Армения - НАТО "Партнерство во имя мира", а также вовлечению в международные миротворческие действия с участием НАТО.

Баблоян подчеркнул важность формата парламентского сотрудничества и отметил, что с обретением в 2012 г. статуса ассоциированного члена ПА НАТО делегация НС РА активно участвовала в работах организации: в Армении трижды проведены семинары Роуз-Ротт, состоялись визиты комиссий ПА НАТО.

Председатель НС выразил надежду, что участие Армении в программах НАТО и ПА НАТО будет содействовать стабильному прогрессу, демократическим и институциональным реформам в нашей стране. В этом русле Баблоян отметил, что сегодня РА - государство, не только не создающее каких-либо проблем миру, но и активно участвующее в процессах обеспечения мира. Спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Дж. Аппатурай поблагодарил

А.Баблояна за прием и поздравил с избранием Председателем НС. Отношения НАТО - Армения еврочиновник оценил как доверительные, надежные, неуклонно прогрессирующие и удовлетворяющие обе стороны. Г-н Аппатурай выразил признательность Армении за участие в миротворческих действиях НАТО.

Дж.Аппатурай подчеркнул желание армянского общества и парламента продолжать и развивать сотрудничество с НАТО, заметив, что вскоре будут предложены представляющие интерес для Армении новые программы.

В завершение встречи собеседники коснулись конституционных реформ в Армении, механизмов парламентского контроля, сотрудничества НС - МО и намечаемых НАТО последующих программ.