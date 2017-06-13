Вторник, 13 Июня 2017 18:30

АрмИнфо. Центра искусств Гафесчян второй раз присвоил Beeline статус корпоративного спонсора.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, на торжественной церемонии и.о. исполнительного директора Центра Ваагн Марабян вручил Генеральному директору Beeline в Армении Андрею Пятахину сертификат корпоративного членства уровня <Благотворитель> за поддержку образовательных и творческих программ для детей и молодежи в 2016-2017 годах. Также Центр искусств Гафесчян благодарственной грамотой отметил вклад Службы по связям с общественностью Beeline за взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

В рамках партнерства за прошлый год в Центре искусств Гафесчян осуществлено пять детско-юношенских и семейных обучающих программ и организовано более 100 образовательных мероприятий. Более 2300 школьников приняли участие в учебных программах центра, а в мероприятии ко Дню защиты детей было вовлечено более 10 000 посетителей. <Высоко оценивая продолжительное спонсорство и поддержку образовательных программ Центра нашим партнером, мы второй раз предоставляем Beeline статус корпоративного спонсора. Таким образом, мы не только выражаем нашу благодарность за поддержку, но и наше стремление к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Корпоративное членство предоставит сотрудникам компании возможность льготного посещений выставок и мероприятий центра, им будут предложены специальные приглашения и экскурсии и многое другое, позволяющее привнести искусство и культуру в бизнес-жизнь нашего партнера> - сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Центра искусств Гафесчян Ваагн Марабян. <Выражаю сердечную благодарность от всего коллектива Beeline за статус корпоративного спонсора. Мы сотрудничаем с центром с 2011 года, и за это время тут были организованны сотни детских и семейных образовательных мероприятий, нацеленных на эстетическое воспитание детей и молодежи. Я горд, что вместе мы делаем жизни тысячи детей лучше и радостнее>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр, оснащенный современной цифровой техникой. Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.

ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". За более подробной информацией обращайтесь: www.veon.com -0-