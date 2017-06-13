﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Вторник, 13 Июня 2017 18:30

Марианна Мкртчян

Beeline вновь получил статус корпоративного спонсора музея Гафесчян

Beeline вновь получил статус корпоративного спонсора музея Гафесчян

АрмИнфо. Центра искусств Гафесчян второй раз присвоил Beeline статус  корпоративного спонсора.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, на торжественной церемонии и.о.  исполнительного директора Центра Ваагн Марабян вручил Генеральному директору Beeline в Армении Андрею Пятахину сертификат корпоративного членства  уровня <Благотворитель> за поддержку образовательных и творческих программ для детей и молодежи в 2016-2017 годах. Также Центр искусств Гафесчян благодарственной грамотой отметил вклад Службы по связям с общественностью Beeline за взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

В рамках партнерства за прошлый год в Центре искусств Гафесчян осуществлено пять детско-юношенских и семейных обучающих программ и организовано более 100 образовательных мероприятий. Более 2300 школьников приняли участие в учебных программах центра, а в мероприятии ко Дню защиты детей было вовлечено более 10 000 посетителей. <Высоко оценивая продолжительное спонсорство и поддержку образовательных программ Центра нашим партнером, мы второй раз предоставляем Beeline статус корпоративного спонсора. Таким образом, мы не только выражаем нашу благодарность за поддержку, но и наше стремление к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Корпоративное членство предоставит сотрудникам компании возможность льготного посещений выставок и мероприятий центра, им будут предложены специальные приглашения и экскурсии и многое другое, позволяющее привнести искусство и культуру в бизнес-жизнь нашего партнера> - сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Центра искусств  Гафесчян  Ваагн Марабян.  <Выражаю сердечную благодарность от всего коллектива Beeline за статус корпоративного спонсора. Мы сотрудничаем с центром с 2011 года, и за это время тут были организованны сотни детских и семейных образовательных мероприятий, нацеленных на эстетическое воспитание детей и молодежи. Я горд, что вместе мы делаем жизни тысячи детей лучше и радостнее>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр, оснащенный современной цифровой техникой.  Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.

ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".  За более подробной информацией обращайтесь: www.veon.com -0-

 

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
9757

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням