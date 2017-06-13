Вторник, 13 Июня 2017 17:02

АрмИнфо.НАТО убеждено в важности связей не только с правительством, но и обществом Армении. Подобное мнение выразил, выступая на круглом столе "Сотрудничество Армения-НАТО. Нынешний этап и будущие перспективы" спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Могу сказать, что раскрытие всего спектра возможностей сотрудничества возможно исключительно в случае его осуществления с участием гражданского сектора не только Армении, но и любой другой страны. По части НАТО могу сказать, что подобное сотрудничество дает нам возможность сообща думать и сообща работать",- заявил представитель Альянса.

Аппатурай высоко оценил реализацию Программы индивидуального сотрудничества (IPAP) Армения-НАТО, анонсировав ее продолжение. Он также придал особую важность высокому уровню диалога в отношениях между Ереваном и Брюсселем, отметив в этом контексте прямой политический диалог между президентом Армении Сержем Саргсяном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также недавний брюссельский визит министра обороны Армении.