Вторник, 13 Июня 2017 16:59

АрмИнфо. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 14-15 июня с официальным визитом в республику прибудет глава Таджикистан Эмомали Рахмон.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в рамках визита намечаются встречи президента Таджикистана с высшим руководством РА.

По итогам армяно-таджикских переговоров высокого уровня в резиденции президента намечается церемония подписания документов. Серж Саргсян и Эмомали Рахмон выступят перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров.