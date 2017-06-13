Вторник, 13 Июня 2017 16:16

АрмИнфо.Второй долларовый транш Банка Анелик в объеме $5 млн прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia и вошел в основной список (Abond). Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, данный выпуск Банка Ангелик допущен к заключению адресных торговых и репо- сделок. Облигации этого выпуска будут котироваться под биржевым кодом ANLBB2.

Согласно источнику, второй долларовый выпуск включает 50 тыс. облигаций, со сроком обращения в 2 года, с доходностью по купону в 6,25%. Выплаты по купону предусмотрены раз в полугодие.

Теперь с учетом этого выпуска на бирже NasdaqOMX Armenia котируется три транша купонных облигаций Банка Анелик - два долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Первый транш облигаций (долларовый) впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года, с годовой доходностью - 6,5% и сроком обращения - 2 года. Листинг на бирже первый выпуск прошел 20 января 2017 года и котируется в основном списке Abond. Третий выпуск - драмовый, выпущенный 15 марта с.г. с завершением первичного размещения 12 апреля, стал котироваться на бирже с 27 апреля 2017г. С учетом 3 выпусков облигаций Банка Анелик на бирже NASDAQ OMX Armenia по состоянию на 13 июня 2017г котируется 32 выпуска корпоративных облигаций 11 эмитентов. Из них 20 выпусков (в т.ч. 16 долларовых) осуществили 7 банков-эмитентов: Араратбанк, Америабанк, Армсвисбанк, Армбизнесбанк, Банк Анелик, Юнибанк и Конверс Банк.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).