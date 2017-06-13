Вторник, 13 Июня 2017 16:15

АрмИнфо.В 2016 году Россия передала Азербайджану 6 единиц вооружения из категории <Крупнокалиберные артиллерийские системы> (вероятно, четвертая партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А <Солнцепек>). Об этом говорится в докладе российского Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), составленного на основе данных опубликованных в Регистре ООН за 2016 год по поставкам обычных вооружений представленных Россией.

Как пишет ЦАМТО, в годовом отчете за 2016 год, представленном Россией, количество неучтенной техники еще более увеличилось по сравнению с отчетами за предыдущие годы. Предоставление данных по поставкам ВиВТ в Регистр ООН является добровольным, поэтому многие страны дают далеко не полную информацию. <В категории <Основные боевые танки> (ОБТ) информация не представлена, хотя известно, что в 2016 году ОБТ Т-90С поставлялись ВС Алжира, а машинокомплекты Т-90С - ВС Индии. Также нет информации о передаче танков Сирии, поставке Армении одного Т-90С в качестве приза за <Танковый биатлон 2014>, а также передаче Никарагуа отремонтированных Т-72Б1. В категории <Боевые бронированные машины> заявлены поставки 170 БТР-80А Бангладеш по контракту на поставку в общей сложности 330 таких бронемашин. В то же время, в отчете отсутствует анонсированная в прессе передача бывшей в эксплуатации и новой техники. В частности, это БТР-82 для Беларуси, БМП- 3М/К для Кувейта. Отсутствует подтверждение поставок БТР-70М Киргизии, БТР-70М Таджикистану и БМП-3 Экваториальной Гвинее. В Регистре отсутствуют анонсированные в прессе поставки артиллерийской техники Армении - 300-мм БМ-30 <Смерч> и ТОС-1А <Солнцепек>>, - говорится в отчете.

При этом пишется. что в категории <Боевые самолеты> учтена поставка 2 машин Бангладеш (Як-130), 4 - Беларуси (Як-130), 4 - Китаю (Су-35), 8

- Индии (МиГ- 29К/КУБ), 2 - Казахстану (Су-30СМ), 3 - Мьянме (Як-130), 4 - Вьетнаму (Су- 30МК2В). <В то же время, в отчете нет данных о передаче авиатехники ряду стран, информация о поставках которой упоминалась в открытой прессе. В частности, это 8 Су- 30МКА Алжиру, 8 Су-30К Анголе (недостоверно), 4 Су-25 Ираку и 4 Су-24М2 Сирии. Вместе с тем, в категории <Боевые вертолеты> заявлена поставка 20 машин Анголе (4 Ми- 171Ш и 16 Ми-35П), 6 - Бангладеш (Ми-171Ш), 3 - Индии (Ми-17В-5 для МВД страны), 6 - Казахстану (2 Ми-171Ш и 4 Ми-35М), 2 - Нигерии (Ми-35М), 2 - Сербии (Ми-17В-5). В Регистре отсутствуют упоминавшиеся в открытой прессе поставки вертолетов ряду стран: Алжир - 6 Ми-28НЭ <Ночной охотник>, Беларусь - 6 Ми- 8МТВ-5, Ирак - 8 Ми-35М и 6 Ми-28НЭ, Камерун - 2 Ми-24. В категории <Боевые корабли> заявлена передача Вьетнаму пятой из шести заказанных подводной лодки проекта 636. В категории <Ракеты и пусковые установки ракет> можно достоверно идентифицировать только передачу Армении 300 ракет к усовершенствованным переносным зенитным ракетным комплексам 9K338 <Игла-С> и 9K333 <Верба>, которые поставлялись с декабря 2016 года по январь 2017 года>, - пишет издание.