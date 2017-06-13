Вторник, 13 Июня 2017 15:13

АрмИнфо. При комиссии по внешним вопросам Национального Собрания Армении создается <Аналитический совет>, в состав которого войдут наиболее видные эксперты страны.

В частности, приглашения принять участие в работах Совета получили директор Центра стратегических инициатив Ричард Киракосян, глава Центра <Глобализации и регионального сотрудничества> Степан Григорян, руководитель Института Кавказа Александр Искандарян, директор НОФ <Нораванк> Гагик Арутюнян, экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян, глава армянского филилала Института СНГ Александр Маркаров, эксперт Фонда <Нораванк> Джонни Меликян, тюрколог Рубен Мелконян, экс-министр МНБ Давид Шахназарян, глава Армянского центра национальных и стратегических исследований, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, директор Института Востоковедения Рубен Сафрастян, экс-спикер парламента Тигран Торосян, директор Института национальных стратегических исследований при Минобороны РА Айк Котанджян, его заместитель Ваграм Тер- Матевосян, глава Армянского института по международным вопросам и безопасности Степа Сафарян, иранист Вардан Восканян, Анжела Элибегова, арабовед Саргис Григорян, бывший депутат Теван Погосян, руководитель Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Казинян.

Предварительно все эксперты дали согласие на участие в работах Совета. Сегодня состоится его первое заседание.

От членов Комитета по внешним вопросам поступило предложение включить в данный список также геноцидоведа, глава организации <Евроинтеграция> Карен Бекарян предложил кандидатуру одного из своих экспертов, представитель блока <Царукян> Арарат Зурабян предложил остановить выбор на экс-главе комиссии по внешним вопросам НС РА Ованнесе Игитяне, поступило также предложения включить в состав Совета всех глав парламентских комиссий. Все предложения были приняты.

Как заметил, глава Комитета по внешним вопросам Армен Ашотян к работам Совета уже проявили интерес некоторые международные организации, которые даже заявили о готовности предоставить определенное финансирование в случае полноценного функционирования структуры. Однако какие конкретно функции будет выполнять сей Совет и какими механизмами будет руководствоваться в своей работе пока не ясно.