Вторник, 13 Июня 2017 15:12

АрмИнфо. Под Воронежем в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту <Москва-Ереван>.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, ЧП произошло на 717 км трассы М-4 <Дон> в 8.20 утра 13 июня, пассажирский автобус вылетел с дороги в кювет Верхнемамонском районе. В салоне автобуса находилось 39 пассажиров, трое из них пострадали. Двумя пострадавшими оказались дети 7 и 9 лет. Они отправлены в Богучарскую центральную больницу. Следственный комитет России проверяет, отвечали ли оказанные пассажирам услуги требованиям безопасности.

Пассажиров автобуса решено разместить в гостинице, пока за ними не прибудет дополнительный транспорт.