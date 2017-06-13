Вторник, 13 Июня 2017 15:11

АрмИнфо.Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе на уровне президентов, многократно говорили, что та сторона, которая пойдет на применение силы и обострение ситуации, будет строго осуждена международным сообществом. Об этом 13 июня в Ереване на совместной пресс- конференции с главой МИД Эстонии Свеном Миксером заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

<Несмотря на это, Азербайджан делает вид, что эти призывы его не касаются и всячески игнорирует их. Кроме того, Азербайджан всячески препятствует внедрению механизмов доверия, хотя всем понятно, кто нарушает режим и без механизмов. Страны- сопредседатели - посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и они пытаются по возможности взвешенно реагировать, не указывая сторону нарушителя. Но и сопредседатели уже вынуждены делать адресные заявления, что и произошло недавно, когда они указали на то, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, а армянская сторона вынуждена была ответить. Было множество адресных заявлений, но сколько еще должно их еще быть чтобы стало ясно, что только заявлений уже недостаточно и нужны более действенные меры, чтобы сдержать попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию. Думаю, международное сообщество потихонечку приходит к выводу, что в отношении стороны, постоянно угрожающей силовыми методами, необходимы соответствующие шаги>, - подчеркнул Глава МИД Армении.

Коснувшись вчерашнего заявления азербайджанского коллеги касательно встречи в Москве, Налбандян отметил, что скорее это предположение или плод воображения Баку, так как на этой встрече не обсуждался какой-либо иной документ помимо текста сообщения для СМИ, который обсуждался и согласовывался министрами в присутствии посредников. <Причем МИД Армении и России опубликовали согласованный вариант, а МИД Азербайджана представило свою версию, в которой отмечалось, не <министры отметили важность выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт- Петербурге, а <министры обсудили переговоры в Вене и Санкт-Петербурге>, что является абсурдом. Что же касается содержания встречи в Санкт-Петербурге, то было сделано совместное заявление президентов Армении, Азербайджана и России, где подробно говорилось о содержании встречи. После этого, Баку попытался сделать комментарии, которые МИД РФ квалифицировало искаженными. К этому мне добавить нечего. Отличие Армении от Азербайджана в том, что мы говорим фактами, а Баку делится плодом своего воображения>, - сказал Налбандян.

Комментируя заявление Баку о недопустимости сохранения статус-кво, министр заметил, что азербайджанские чиновники обладают особенным талантом фиксироваться на чем-то и постоянно повторять это, девальвируя смысл и при этом поступают диаметрально противоположно. <Говорят о статус-кво, а кто нарушает режим перемирия и не позволяет создать атмосферу для продвижения переговоров? Говорят о свободе слова, основополагающих свободах, правах человека и делают прямо противоположное. Говорят одно, делают другое. Что касается резолюций ООН - их потому четыре, что после принятия каждой Азербайджан отказывался их выполнять. Цель резолюций была одна - остановить военные действия, речь не шла о сущности переговорного процесса, они были направлены на установление перемирия. К сожалению, Азербайджан создал препятствия и невозможно было это осуществить. В будущем, когда Азербайджан оказался в ситуации, когда начал каяться, было подписано 2 соглашения в 1994 году, потом еще одно в 1995 году, однако даже эти соглашения в полной мере не реализуются в Баку >, - сказал Налбандян, добавив, что в апреле прошлого года, когда Азербайджан осуществил широкомасштабную военную агрессию в отношении Нагорного Карабаха, Баку вообще попытался поставить под сомнение соглашение о перемирии, в связи с чем, посредникам пришлось напомнить Азербайджану, что соглашение бессрочное и его надо выполнять всеми сторонами беспрекословно.

Отметим, что 12 июня глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в частности, заявил: <На встрече в Санкт-Петербурге, в Москве 29 апреля также велись переговоры вокруг документа по нагорно-карабахскому урегулированию. На основе этого документа мы обсудили пути продвижения в процессе урегулирования конфликта. Мы хотим, чтобы переговоры были субстантивными. Позиция Азербайджана известна. Наступило время изменить статус-кво. Президенты и сопредседатели также говорят, что статус-кво неприемлем. Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций ООН, которые требуют безоговорочного выхода ВС Армении с земель Азербайджана. Указанный в этих документах вопрос суверенитета является нашим общим интересом. Все конфликты должны быть урегулированы на основе международных норм и принципов. Все страны-члены ООН должны соблюдать это>.