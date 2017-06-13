Вторник, 13 Июня 2017 13:17

АрмИнфо.Эстония поощряет либерализацию визового режима между Арменией и Евросоюзом. Об этом 13 июня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

<Полагаю, что свободное передвижение важный аспект для контактов между людьми. Я хотел бы видеть реализацию документа о либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Как говорится лучше раньше, чем позже. Я не могу сказать о сроках начала диалога поэтому вопросу, но Эстония поощряет начало этого процесса>, - заключил Миксер.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы.

Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян неоднократно подчеркивал необходимость начала диалога о реализации второго этапа либерализации визового режима между Арменией и ЕС, однако данный вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки.