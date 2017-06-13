Вторник, 13 Июня 2017 10:29

АрмИнфо. Родители 80 детей, учащихся в школе искусств имени Авета Тертеряна обратились в мэрию столицы Армении, протестуя против увольнения двух педагогов школы без предупреждения и объяснения причин. Были уволены педагог подготовительной группы Аревик Ходерян и преподаватель гончарного мастерства школы Арман Торосян.

Как рассказали корреспонденту АрмИнфо родители детей, в мэрию Еревана на днях представлено заявление с просьбой рассмотреть решение директора школы, которое, по сути, незаконно и нарушает Трудовой Кодекс. Под письмом подписались родители всех детей, учащиеся в подготовительной группе общего отдела развития культуры и групп гончарного искусства школы. Также они обратились за объяснениями к директору школы Артуру Мартиросяну, который выслушав возмущенных родителей, посоветовал «арендовать частное помещение где-нибудь и самим организовать колледж». После, родители обратились к главе ереванского административного района Давидашен Руслану Багдасаряну, который также обещал решить вопрос дальнейших занятий в течении двух дней. О возможности восстановить на работе хотя бы педагога подготовительной группы Аревик Ходерян, Багдасарян умолчал. Родители просили допустить ее к занятиям до конца учебного года, поскольку через месяц намечался выпускной утренник малышей.

«АрмИнфо» обратилось за разъяснениями к директору школы Артуру Мартиросяну. Однако директор через своего секретаря отказался от разговора. Причина нежелания общаться с прессой понятна. Дело в том, что Аревик Ходерян и Арам Торосян супруги. Более того, Арам Торосян сын родной сестры директора школы. У них возникла ссора на бытовой почве, переросшая в личную неприязнь. Обеих супругов три года назад на работу пригласил сам директор школы. Оба отделения с течением времени приобрели популярность в районе, а классы набрали по 40 детей. Причиной увольнения при этом директором объясняются не родственные узы, а несоответствие диплома. Между тем, преподаватель Аревик Ходерян имеет диплом магистра Педагогического Университета Армении по младшим классам по специализации «преподаватель английского и русского языков», что соответствует нормативам ее занятости. Фактически и в этом направлении у директора не было основания увольнять ее. Закон не запрещает принимать на работу родственников. Но в случае такового, директор не должен был трудоустраивать своих родственников, оставлять их в должности в течении трех лет, а потом без предупреждения, руководствуясь лишь своими эмоциями, и, без предварительного предупреждения, увольнять. Тем более, не были учтены интересы 80 детей и их родителей, которых не предупредили об увольнении педагогов и не предложили замену им. Тем более, что родители платят за обучение.

«О ситуации мэрия осведомлена. Мы изучим проблему и позже примем соответствующее решение», сказала в ответ на вопросы АрмИнфо главный специалист Управления по культуре мэрии Еревана Катрин Казарян. В мэрии отказались дать оценку правомочности директора увольнять сотрудников государственного учреждения. «Правовые аспекты можем комментировать после детального изучения вопроса», - сказали там.

Тем временем, после посещения школы корреспондентом «АрмИнфо» со слов работников школы выяснилось, что директор одновременно с вышеназванными преподавателями уволил еще двух сотрудников. В числе них супруга самого директора, преподаватель фортепиано - Зара Степанян и заместитель директора по музыкальной части, профессиональная пианистка – Арминэ Согомонян. «Свою супругу он уволил, чтобы не придрались по поводу родственных связей», - сказала педагог школы, попросившая не называть своего имени. А уже бывшая замдиректора Арминэ Согомонян в беседе с корреспондентом «АрмИнфо» рассказала, что ее взаимоотношения с директором были напряженными. «Не хочу вдаваться в подробности, но он довел до того, что я согласилась подписать увольнительную. А когда я на следующий день пришла в школу за своими вещами, замок на двери моего кабинета был сменен. Как будто я преступница», - рассказала Согомонян. Она сообщила также, что уже обратилась к главе администрации столичной общины Давидашен Руслану Багдасаряну, который просил ее хотя бы до конца учебного года вернуться в школу, однако Согомонян не согласилась.

Школа носящая имя композитора Авета Тертеряна была образована в 1993 году. В ней в разные годы преподавали в том числе заслуженные педагоги СССР и Республики Армения. Здсь преподавал заслуженный (1961 г.) и народный (1986 г.) артист Армянской ССР каманчист Артем Меджинян. А среди воспитанников школы есть лауреаты разных музыкальных конкурсов. В их числе выпускник школы струнного отделения по специализации скрипка Размик Агаджанян – победитель на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Детская "Новая Волна". Однако, с 2011 года музыкальная школа, присоединившись к школе искусств Давидашена. Сменилось руководство музыкальной школы, а директором объединенного учебного заведения был назначен руководитель школы искусств Артур Мартиросян. В школе был проведен капитальный ремонт, а число учеников превысило одну тысячу. Однако в течении последних пяти лет из школы были отправлены на пенсию или уволены по собственному желанию многие педагоги-музыканты. По утверждению некоторых из них, причиной большинства увольнений являлись не пенсионный возраст или профнепригодность, а поведение директора Мартиросяна, который будучи художником, а не музыкантом, абсолютно дилетантски относится к музыкальной отрасли и строит интриги против педагогов. Таким образом из пятидесяти ранее имевшихся специалистов по фортепиано и 15 скрипачей, в школе на сегодня остались работать по три – пять музыкантов. Уволенные бывшие педагоги не пожелав быть названными, отметили, что в школу после них принимались работники, не имеющие права в соответствии со своим образованием преподавать в специализированной музыкальной школе. «Движущая сила любой деятельности – мотивация, потребность. А если руководитель школы совершенно не понимает в музыке ничего, и занят второстепенными вопросами, то такая ситуация ведет к деградации и упадку. Наша музыкальная школа стала бутафорским мифом «потемкинских» деревень с обманчивым представительским внешним видом и пустым содержанием», - отметил один из педагогов школы, работающий со дня ее основания, однако в последствии также уволенный нынешним директором.