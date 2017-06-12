﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Понедельник, 12 Июня 2017 17:58

Наира Бадалян

Марк Григорян назначен исполнительным директором Общественного радио Армении

Марк Григорян назначен исполнительным директором Общественного радио Армении

АрмИнфо. На пост исполнительного директора Общественного радио Армении назначен Марк Григорян. Такое решение было принято сегодня в ходе голосования на заседании Совета общественной телерадиокомпании.

Ранее этот пост занимал Арман Сагателян, экс-пресс-секретарь президента РА, а ныне депутат армянского парламента от правящей Республиканской партии.

Марк Григорян (3 мая 1958, Ереван) - армянский и британский журналист. Внук архитектора Марка Григоряна, брат музыковеда Левона Акопяна. В 1980 году, окончив Ереванский государственный университет, поступил на работу в Ереванский научно-исследовательский и проектный институт автоматизированных систем управления городом (ЕрНИПИ АСУГ). Диссертацию по специальности <Русский язык> защитил в 1989 году в Институте русского языка имени В. В. Виноградова Академии Наук СССР (ныне - РАН).  Преподавал в ереванской школе им. Пушкина и университетах (Ереванский государственный университет и университет <Анания Ширакаци>). В профессиональную журналистику пришел в 1993 году в качестве заместителя редактора газеты <Свобода> в Ереване. В 1995-1996 работал в журнале AIM (Armenian International Magazine). Сотрудничал со многими изданиями в Армении и за рубежом. Автор и редактор 16 книг, множества научных и журналистских статей. Один из основателей Института Кавказа в Ереване. В 2003 получил журналистскую премию Hellman/Hammett, вручаемую ежегодно в знак <признания храбрости перед лицом политических преследований".

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
2258

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням