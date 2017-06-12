Понедельник, 12 Июня 2017 17:58

АрмИнфо. На пост исполнительного директора Общественного радио Армении назначен Марк Григорян. Такое решение было принято сегодня в ходе голосования на заседании Совета общественной телерадиокомпании.

Ранее этот пост занимал Арман Сагателян, экс-пресс-секретарь президента РА, а ныне депутат армянского парламента от правящей Республиканской партии.

Марк Григорян (3 мая 1958, Ереван) - армянский и британский журналист. Внук архитектора Марка Григоряна, брат музыковеда Левона Акопяна. В 1980 году, окончив Ереванский государственный университет, поступил на работу в Ереванский научно-исследовательский и проектный институт автоматизированных систем управления городом (ЕрНИПИ АСУГ). Диссертацию по специальности <Русский язык> защитил в 1989 году в Институте русского языка имени В. В. Виноградова Академии Наук СССР (ныне - РАН). Преподавал в ереванской школе им. Пушкина и университетах (Ереванский государственный университет и университет <Анания Ширакаци>). В профессиональную журналистику пришел в 1993 году в качестве заместителя редактора газеты <Свобода> в Ереване. В 1995-1996 работал в журнале AIM (Armenian International Magazine). Сотрудничал со многими изданиями в Армении и за рубежом. Автор и редактор 16 книг, множества научных и журналистских статей. Один из основателей Института Кавказа в Ереване. В 2003 получил журналистскую премию Hellman/Hammett, вручаемую ежегодно в знак <признания храбрости перед лицом политических преследований".