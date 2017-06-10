Суббота, 10 Июня 2017 21:25

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, накануне вечером вместе с президентом принимающей стороны Нурсултаном Назарбаевым, руководителями других посетивших Астану делегаций, в конгресс-центре присутствовал на официальной церемонии открытия международной специализированной выставки <Астана Экспо-2017> проходящий под девизом <Энергия будущего>.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, до этого президент Саркисян побывал в выставочном комплексе, где собрались руководители делегаций стран-участниц для протокольной совместной фотографии, после чего он посетил Центральный павильон <Нур Алем>, на равном расстоянии от которого размещены все национальные павильоны. На выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и <зелёным> технологиям, страны-участницы представили лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в сфере использования источников альтернативной энергии.

Ранее сообщалось, что свое участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации (ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.). В выставке, посвященной альтернативным источникам энергии и <зеленым> технологиям, которая названа <Энергия будущего>, страны-участницы представят лучшие мировые технологии энергосбережения, новейшие разработки в области использования альтернативных источников энергии. На территории выставки, площадь которой составляет 25 га, ключевым и основным павильоном будет здание, выполненное в сферической форме под названием <Нур Алем>, тематическая концепция которого представлена как <Музей Энергии Будущего>. На 7 этажах сферического здания будут продемонстрированы основные виды энергии - энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия, а восьмой этаж представит экспозицию <Астана - Город будущего 2050>.

Как сообщил 25 мая в Ереване посол Республики Казахстан в Армении Тимур Уразаев. ожидается, большой наплыв туристов на это важное мероприятие, которое пройдет с июня по сентябрь текущего года. Кроме того, все время прохождения "Астана ЭКСПО- 2017" на них будут присутствовать постпреды из более 110 стран, в том числе и Армении. "Тематика "ЭКСПО -2017" - энергия будущего. Казалось бы достаточно неординарное название для энергодобывающего государства. Однако, мы считаем, что нужно двигаться к миру свободному от загрязнений. И мы осознанно движемся в этом направлении", - сказал Уразаев.