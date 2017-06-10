Суббота, 10 Июня 2017 21:23

АрмИнфо.Министр обороны Армении Виген Саркисян 10 июня, принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Ричарда Хогланда (США)- и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении, в ходе встречи обсуждались ситуация вокруг урегулирования карабахского конфликта, обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и на армяно- азербайджанской государственной границе, развития после предыдущей встречи с сопредседателями в том же формате.

Министр обороны Армении обратил внимание собеседников на инциденты, имевшие место в последний период на передовой, приветствуя адресную реакцию сопредседателей МГ ОБСЕ. В качестве важного залога эффективности переговоров вокруг урегулирования конфликта Виген Саркисян подчеркнул необходимость внедрения на передовой механизмов мониторинга ситуации и расследования инцидентов, в соответствии с достигнутыми на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностями - тем самым, формирования атмосферы взаимного доверия.