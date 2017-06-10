Суббота, 10 Июня 2017 20:31

АрмИнфо. "Грачья Погосян великий человек, все, что он делает, делает от всего сердца, о всей души", - заявила министр диаспоры Грануш Акопян на открытие выставки "С любовью к Армении и России", посвященной Дню России и многолетней дружбе между народами прошедшей в 10 июня в ереванском "Доме Москвы". Выставка, которая включает в себя более 200 фоторабот, рассказывающих о благотворительной деятельности Грачья Мисаковича Погосяна в 10 странах: России, Армении, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Монголии, Эстонии, Литве, Латвии, Грузии, прошла при поддержке посольства Российской Федерации в Армении и министерства Диаспоры РА.

По оценке организаторов мероприятия, это необычная выставка в традиционном понимании, где показываются и оцениваются различные работы авторов - рассказ в фотографиях о многолетней благотворительной деятельности одного человека из Армении и гражданина России - общественного деятеля, мецената и благотворителя Грачья Мисаковича Погосяна.

Деятельность благотворителя включает свыше 80 объектов духовного, культурного и исторического значения. Выпущено в свет десяток книг и журналов, а также документальных фильмов различной тематики. 24 памятника посвящено событиям и людям Великой Отечественной войны, 6 - памяти геноцида армянского народа. Его деятельность охватывает 1000-летнюю историю Армении и России.

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов поблагодарил Грачья Погосяна за его деятельность и сохранение дружбы между двумя народами. Он вручил Грачья Погосяну почетную медаль за его заслуги перед родиной.

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Иван Кириллович Волынкин, министр, почетный председатель Совета ветеранов войны и военной службы Главкомата Сухопутных войск, генерал-лейтенант Норат Григорьевич Тер-Григорьянц, гости из Санкт-Петербурга и Москвы.

В ходе мероприятие Грачья Погосян подарил ключи от квартиры, нуждающейся семье из города Гюмри при попечении руководства города и

при поддержке министерства Диаспоры Республики Армения.

Сам Грачья Погосян отмети, что все его работы, представленные на выставке, сделаны с большой любовью и он надеется, что гостям они понравятся. Также он отметил: "Очень важно делать добро и помогать друг другу, именно в этом и заключается наше предназначение".

В рамках мероприятия состоялась также презентация книги маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна <Великого народа сыновья>. Презентацию издания провел внук маршала Иван Сергеевич Баграмян.

Затем прошел показ документального фильма <Поезд в вечность>. Фильм о трагедии, произошедшей 14 октября 1941 года на стации Тихвин в Ленинградской области, в которой в ходе фашистской бомбежке погибло более 2000 ленинградских детей, и о той грандиозной работе по сохранению памяти об этой трагедии, которая была проделана Грачьей Погосяном в 2016 году - был создан 4-метровый памятник с большой мозаичной иконой на месте гибели детей и восстановлена стела на месте их захоронения.