Суббота, 10 Июня 2017 20:30

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении (КГД) и компания "Кэтрин груп" не спешат с комментариями относительно публикации в СМИ о том, что 50 вооруженных сотрудников налогово- таможенной службы без необходимых на то обоснований изъяли все компьютеры компании, сейфы и всю документацию.

Согласно СМИ, 9-го июня утром около 50 вооруженных сотрудников Комитета по государственным доходам (КГД) вошли на территорию ООО "Кэтрин Групп". Далее, согласно публикации, они без необходимых обоснований изъяли все компьютеры компании, несгораемые сейфы и всю документацию.

АрмИнфо не удалось связаться как с пресс-службой КГД Армении, так и представителями компании "Кэтрин груп".

Отметим, что согласно СМИ, "Кэтрин групп" принадлежит экс-главе СПИСА и ныне депутату армянского парламента Миграну Погосяну, который не раз был замечен в публикациях об офшорных скандалах.