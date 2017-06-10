Суббота, 10 Июня 2017 12:28

АрмИнфо. Российские пограничники предотвратили попытку ввоза в Армению наркотических веществ. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России в Армении.

"В ночь с 7 на 8 июня текущего года в пункте пропуска "Агарак" (Сюникская область), военнослужащие Мегринского пограничного отряда Пограничного управления ФСБ России в Армении совместно с сотрудниками таможенного поста "Мегри", в ходе пограничного контроля пассажиров международного автобуса, следовавшего по маршруту Тегеран-Ереван, в обивке сиденья обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета (предположительно "опий-сырец") весом более 20 грамм. Для дальнейшей экспертизы, обнаруженное вещество в установленном порядке было передано армянской стороне. Умелые действия российских пограничников позволили предотвратить проникновение наркотических средств в Республику Армения", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в 2016 году сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, охраняющие участок армяно-иранской границы, выявили и пресекли ввоз на территорию Армении наркотических средств, общим весом более 5,5 килограмм