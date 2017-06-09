Пятница, 9 Июня 2017 19:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 12 июня текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 18, 20-25 на ул.Мазманяна, 55, 57, 59, 61 на ул.Андраника, 20, 22, 56, 58, 60, 60/1, 62 на ул.Свачяна, 113, 115 на ул.Шерами, собственные дома 35-85 на ул.Бернакирнери, 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, в Ареше 69-100 на 4-ой улице, 45-86 на 8-ой улице , 1-34 на 15-ой улице, 1-31 на 17-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84 на 34-ой улице, 27-58 36-ой улице, 2-17 на 41/1-ой улице, жилые дома 1 на 15-ой улице, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице, 31, 37 на ул.Арцаха, 192 и собственные дома 165-231 на ул.Мурацана, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице и 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, 6, 10, 12 на ул.Хахах Дони, 26 и собственные дома 13, 25 на просп.Аршакуняц, на 1-ом переулке Аршакуняц, 1, 3, 24, 4-43, 49А на 2-ом переулке Арщакуняц;

10:30-16:30 жилой дом 10 на Северном проспекте, 8, 10 на ул.Абовяна, собственные дома 5-47 на ул.Таирова, 51-354 в Норагюхе, из них 87-346 дома частично, Правительственный автопарк, Отдел Дорожной Полиции и Музыкальная школа (проспект Исакова); а также в Аване жилые дома 6, 8, 12, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 26/2, 30 на ул.Ачаряна и собственные дома на прилегающих территориях, здания Общежития, Государственной академии кризисного управления МЧС и прилегающие общественные абоненты, школа N 104 и прилегающие общественные абоненты, тел.станции N 61, 62, жилые дома 38, 39 на ул.Бабаджаняна, здание Общежития Кооперативного техникума и прилегающие общественные абоненты;

11:00-13:00 собственные дома в Нор Харберде;

в Котайкском марзе:

10:00-14:00 частично село Дзорахбюр, дачи в Дзорахбюре и Джрвеже, станции сотовых операторов "Вивасел МТС", "Арментел", прилегающие

производственные территории и общественные абоненты;

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Мгер Мкртчян", частично квартал "Х.Абовяна", производственные территории и общественные абоненты, прилегающие к школе в селе Арамус;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-17:00 в городе Чамбараке кварталы "1-ой бригады", "Лимонады", прилегающие к ним производственные территории и общественные абоненты;

11:00-16:00 села Акунк, Лусакунк, Хачагбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар, Карчагбюр, станции сотовых операторов "Вивасел МТС",

"Арментел", " Юком", Воинские части "Марткоц" и N 28418 Корпуса, ресторанные комплексы "Тарон", "Ишхан Дзук", газозаправочные

"Гога-Седа", "Ануш-Кнар", Частные предприниматели "Артур" и "Севан", ООО "Капавор", прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

14:00-17:00 Исправительная колония "Севан", станция "Акакорозион" в аване Гагарин, завод "Ремонт крупных строительных машин", Птицеферма, компрессный цех "АМА", компании "Базис-САР", "Гарчино" и прилегающие производственные территории;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 села Даштадем, Дзйунашог, Пахагбюр, Мецаван и Михайловка;

в Тавушском марзе:

10:30-15:00 села Гош, Агавнаванк, Овк, Агартсин и Хачардзан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.