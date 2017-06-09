Пятница, 9 Июня 2017 18:54

АрмИнфо. Российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов внесен в постоянно пополняющийся список нежелательных лиц МИД Азербайджана из-за посещения Нагорного Карабаха. Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

Отметим, что российский писатель и политик Эдуард Лимонов, в начале июня посетил Нагорный Карабах. Рассказывая о целях визита, Лимонов сказал, что история очень простая - это выражение его антитурецкого настроя. <Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет. Я впервые в Карабахе, но ранее побывал в различных самопровозглашённых республиках, в том числе в Республике Сербская Краина (уничтожена Хорватией при помощи НАТО в 1995 году)>.

Говоря о том, каким образом он сможет способствовать продвижению карабахского вопроса, так как он человек известный, авторитетный, Эдуард Лимонов сказал, что в России мало знают о Карабахе, имеют искаженное мнение о проблеме. <Я постараюсь написать как минимум несколько статьей на эту тему, а потом посмотрим - может, что- то больше. Честно говоря, я не беру на себя такую тяжёлую обязанность - что-то продвигать. Могу высказать своё мнение в газете>, - резюмировал Лимонов.