Пятница, 9 Июня 2017 18:53

АрмИнфо.Решением начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна глава Горисского отделения Полиции, подполковник Геворг Азизян освобожден с занимаемой должности и отправлен в резерв кадров, сообщает пресс-служба Полиции РА.

Напомним, что полномочия Геворга Азизяна были временно прекращены после резонансного дела, происшедшего в Горисе 8 марта прошлого года, когда он в своем кабинете избил брата своего заместителя Артура Геворкяна. Однако потом он был полностью восстановлен в должности.

Причина нынешней отставки не разглашается.