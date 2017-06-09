Пятница, 9 Июня 2017 18:51

АрмИнфо.Beeline увеличил список стран, где абонентам доступен LTE/4G роуминг еще на 15, в который вошли Германия, Греция, ОАЭ, Франция, Япония и др. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

<Сети четвертого поколения открыли клиентам новое качество услуг и скорость интернета, в разы превышающую ранее доступную. Beeline самым активным образом участвует в этом прогрессе и, кроме расширения собственной 4G сети, увеличивает число роуминг партнеров, старается предложить своим абонентам 4G роуминг и в других странах>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, для использования 4G роуминга у абонента должна быть USIM-карта и телефон с поддержкой LTE. Дополнительную информацию о роуминге Beeline и способах его подключения можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 и в ближайшем офисе Beeline. Отметим, что сеть роуминг партнеров Beeline насчитывает 425 операторов в 176 странах.

Напомним, что ЗАО <АрменТел> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 14 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве. Компании группы ВымпелКом Лтд. предоставляют услуги под брендами <Билайн>, <Киевстар>, "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink", "Telecel" и "Djezzy".