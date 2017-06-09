Пятница, 9 Июня 2017 18:50

АрмИнфо. Для своевременного информирования клиентов о выпуске и перевыпуске платёжных карт, Банк ВТБ (Армения) запускает услугу SMS- оповещений о готовности карт и филиале, где ее можно получить.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, в случае, если клиент с момента отправки SMS-оповещения не посещает филиал, то высылается повторное уведомление. Услуга предоставляется бесплатно.

С более детальной информацией об услуге можно ознакомиться в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также позвонив в Единую контактную службу Банка по номеру 87-87.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием в столице и во всех областях страны.