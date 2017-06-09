Пятница, 9 Июня 2017 18:48

АрмИнфо.Начиная с 2016-го года, для Грузии наступили черно-белые времена. Об этом выступая на организованной Институтом Кавказа конференции <Кавказ-2016> заявил доцент департамента философии Батумского государственного университета им. Шота Руставели, политолог Гиоргий Масалкин.

"Началось все это, вернее усугубилось, начиная с не самых лучших парламентских выборов в нашей стране осенью прошлого года. Одной из особенностей общественно- политической повестки в Грузии остается глубочайшая пропасть между объективной реальностью и принимаемыми законами и законодательными инициативами", - подчеркнул он.

По его оценкам, грузинские законы принимаются исключительно для внешней аудитории, поскольку гражданского сознания присущего, к примеру, людям на Западе, у граждан Грузии нет. На взгляд политолога, власть очень хорошо все это осознает, соответственно, не опасаясь мобилизационных возможностей грузинского общества

"Не так давно на международном форуме в Европе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили призвал перестать причислять Грузию к постсоветским странам, отметив, что по своим надежным демократическим институтам Грузия скорее ближе к Восточной Европе. На мой взгляд, в политической жизни Грузии скорее доминируют неформальный уровень, действует старая модель управления, которая по итогам прошлогодних выборов в парламент лишь закрепилась", - подчеркнул Масалкин.

На его взгляд, визуально от советского наследия в Грузии, возможно, действительно осталось немного, однако, в содержательном плане страна все еще живет в прошлом. В этом свете, по мнению политолога, вопреки политической риторике, попыткам интеграции в европейское сообщество, до Европы Грузии пока очень далеко.