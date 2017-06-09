Пятница, 9 Июня 2017 17:11

АрмИнфо.Полиция Армении выявила личность виновника ДТП со смертельным исходом в городе Раздан.

Согласно сообщению Полиции, во время ДТП, произошедшем 8 июня в Раздане, за рулем автомобиля марки "Nissan Teana" с госномерами 444 LL 70 сидел 17-летний Размик Даниелян, который, по версии СМИ, является сыном мэра города Арама Даниеляна.

Благодаря разъяснительным работам правоохранителей, юноша в день ДТП в 21:00 пришел в следственное управление Котайка, дал признательные показания о том, что именно он сбил человека и после происшествия из-за плохого самочувствия обратился за медицинской помощью.

Однако юноша не сразу обратился с повинной в правоохранительные органы, до этого вину на себя пытался взять некий мужчина 32 лет (имя не сообщается), который по версии СМИ, является водителем мэра Раздана. Тем не менее, согласно добытым следственным органом доказательствам было установлено, что во время ДТП за рулем сидел не этот мужчина, а 17- летний юноша.

Отметим, что ранее СМИ уже сообщали о том, что 17-летний сын мэра Раздана Арама Даниеляна Размик Даниелян сбил человека на служебной машине отца, а после ДТП поспешил снять госномера с автомобиля и скрыться с места происшествия. Однако его опознали находившиеся на месте происшествия горожане.