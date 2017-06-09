Пятница, 9 Июня 2017 17:10

АрмИнфо. На российской авиационной базе <Эребуни>, дислоцированной в Ереване торжественно отпраздновали День России.

Горожане и гости столицы смогли посмотреть грандиозное авиашоу, отведать солдатской каши и чая, послушать концерт и ознакомиться с выставкой авиационной техники. Малыши смогли не только посмотреть со стороны на Миг-29, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-2, но зайти внутрь и почувствовать штурвал <железного коня>.

Командир авиабазы <Эребуни>, полковник Александр Петров, исполнивший грациозный <танец> с элементами высшего пилотажа на своем МиГ-29, в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметил: <Сегодня мы отмечали День

России, празднуемый 12 июня. В этой связи на авиабазе <Эребуни> был проведен <День открытых дверей>. Мы провели торжественный митинг, поздравили отличившихся офицеров, прошли торжественным маршем и выполнили несколько вылетов группы самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-24 и Ми-8. Вертолеты продемонстрировали проходы над взлетно-посадочной полосой в составе трех экипажей. Очень зрелищно это смотрелось, особенно роспуски, гости были в восторге. Ну и группа самолетов МиГ-29 продемонстрировала виражи, боевые развороты. Вниманию зрителя также был предоставлен пилотаж одиночного самолета МиГ-29. Это высокоманевренный самолет, и часть маневров, которые позволяет выполнять авиационная техника, были здесь продемонстрированы - это <косая петля>, <петля Нестерова>, боевые развороты, <бочка>, проход на малой скорости, форсированный разворот. Ну, в общем, все элементы, которые были разрешены руководством полетной эксплуатации. Зрителям понравилось, а значит, праздник удался!>.