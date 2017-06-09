Пятница, 9 Июня 2017 15:01

АрмИнфо.Президент Армении Серж Сагсян накануне поздно вечером дал согласие на арест председателя суда общей юрисдикции Гегаркуникской области - Агвана Петросяна и судьи того же суда Ваника Варданяна, сообщает газета <Айкакан жаманак> со ссылкой на собственные источники. Согласно изданию, Петросян и Варданян уже арестованы.

Напомним, что судьи подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах. До этого они были заключены под стражу. Ваник Варданян, который несколько дней находился в больнице, вчера был выписан и сразу доставлен в суд общей юрисдикции округов Аранкир - Канакер - Зейтун, который принял решение об их аресте в качестве меры пресечения.