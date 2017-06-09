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 Пятница, 9 Июня 2017 15:01

Татевик Шагунян

В Национальном академическом театре оперы и балета Армении провалилось очередное представление балета <Гаяне>

В Национальном академическом театре оперы и балета Армении провалилось очередное представление балета <Гаяне>

АрмИнфо. Очередное представление балета <Гаяне> в Национальном академическом театре оперы и балета Армении  провалилось накануне буквально перед началом  За несколько минут до представления выяснилось, что часть музыкантов оркестра не намерена выйти на сцену.

В театр сразу же прибыл министр культуры Армен Амирян. Зрителям было сообщено, что по тем же билетам они смогут посмотреть представление 12 июня.  Позднее выяснилось, что представление провалилось по инициативе 10 сотрудников административной части Театра, которые за несколько дней до инцидента были уволены с работы.

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