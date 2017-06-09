Пятница, 9 Июня 2017 15:00

АрмИнфо.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, в результате которого скончался житель города Раздан Валерий Торосян 1959 года рождения.

По предварительным данным, 8 июня 2017 года в районе 12:25 находящаяся на балансе мэрии Раздана машина марки "Нисан Тида" с госномерами 444 LL 70 на улице Шаумяна города Раздан наехала на переходящего дорогу пешехода, который с телесными повреждениями поступил в "Медицинский центр Раздан", где, так и не придя в сознание, скончался.

В следственном отделе Котайкской области возбуждено уголовное дело по 2-ой части 242 статьи уголовного кодекса Республики Армения (нарушение правил дорожного движения и норм использования транспортных средств, которые в результате невнимательности приводят к смерти человека). Проводятся все необходимые следственные действия для установления деталей происшествия.

СК также сообщает, что после инцидента в следственный орган явился житель города Раздан 1985 года рождения и заявил, что во время ДТП за рулем машины находился он. Однако во время предварительного следствия были выявлены фактические доказательства того, что за рулем во время ДТП находился молодой человек 16-17 лет. На данный момент проводятся все необходимые следственные и другие процессуальные действия для проверки данных предварительного следствия, для выявления личности водителя попавшего в ДТП.

Отметим, что по версии СМИ, наезд совершил несовершеннолетний сын мэра Раздана Арама Даниеляна на служебной машине отца. Об этом свидетельствуют заявления очевидцев ДТП. Согласно этим заявлениям, сразу после наезда несовершеннолетний водитель снял госномера с машины и поспешил удалиться с места события. А явившийся с повинной в следственный орган гражданин является водителем мэра Даниеляна.