Пятница, 9 Июня 2017 14:56

АрмИнфо. Сегодня до начала первого заседания новоизбранного Совета старейшин Еревана член муниципалитета, лидер партии <Еркир цирани> Заруи Постанджян, как и обещала ранее, <штурмом взяла> здание столичной мэрии.

До начала заседания Постанджян напротив здания мэрии провела митинг, во время которого были взорваны многочисленные красные воздушные шары в знак <начала штурма>. Затем, Постанджян и ее сторонники перед дверями столичной мэрии поставили две тарелки с портретами градоначальника Тарона Маркаряна и президента Сержа Саргсяна и ногами разбили их, провозгласив, что <взятие Ереванской мэрии завершено>.

Однако, Постанджян сообщила, что возглавляемая ею фракция не примет участия в сегодняшнем заседании Совета старейшин, поскольку на повестке находятся вопросы инаугурации мэра Тарона Маргаряна. При этом, она сообщила, что во всех других заседаниях ее фракция будет учувствовать.