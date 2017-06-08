Четверг, 8 Июня 2017 20:18

АрмИнфо.По уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении города Еревана Следственного комитета РА, раскрыт факт незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах со стороны организованной группы. Наркотическое средство ввезено из США.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, в результате следственный действий, проводимых в рамках уголовного дела, установлены личности участников группы, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств - один из них проживает в США, двое - в Армении.

"Согласно полученным фактическим данным, мужчина - армянин по национальности, проживающий в США, вошел в сговор с другом детства - жителем Армении и его знакомым в целях реализации наркотических средств в особо крупных размерах. По договоренности в США было незаконно приобретено в большом количестве наркотическое вещество "Метамфетамин", и спрятав препарат в посылке, отправлено в РА. Получив посылку в Армении, сообщник попробовал ее передать третьему члену группы для ее реализации, но был обнаружен', - говорится в сообщении СК.

На основании полученных достаточных доказательств, двум гражданам Армении предъявлено обвинение по признакам п.1 и 2, ч.3.ст.266 УК РА (Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой). В отношении их в качестве меры пресечения избран арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Одновременно, следователь принял решение привлечь в качестве обвиняемого мужчину, который проживает в США по признакам п.1 и 2, ч.3.ст.266 УК РА и п.1, ч.4, ст. 267.1. Он объявлен в розыск.