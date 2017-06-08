Четверг, 8 Июня 2017 18:08

АрмИнфо.Арцах никогда не был в составе независимого Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян во время выступления в Итальянском сообществе по связям с международными организациями при МИД страны.

В качестве доказательства своих слов Налбандян привел отрывок из письма диппосланника Министерства иностранных дел Италии Горини от 1920 года, в котором говорится, что Нагорный Карабах является частью Республики Армения. Тем не менее, продолжал министр, в 1921 году единоличным решением Сталина, Нагорный Карабах был включен в состав Советского Азербайджана в качестве автономной области, несмотря на то, что 90% его населения были армяне. Далее он рассказал о карабахском движении за независимость, стартовавшем в 1988 году, о референдуме за самоопределение от 1991 года, которым Нагорный Карабах был провозглашен независимой республикой. А в 1999 году Европарламент специальной резолюцией провозгласил, что НКР самоопределился на тех же правовых основах, что и остальные постсоветские республики.

Как заметил Налбандян, Азербайджан ответил на эти процессы резней армян, проживающих в республике. Более 400 армян были насильственно депортированы. <Далее началась война, завершившаяся в 1994 году договором о перемирии, подписанным Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном>,- напомнил министр, подчеркнув, что на протяжении лет Азербайджан перманентно нарушает этот договор, в том числе путем нарушения всех международных правовых и гуманитарных норм, кульминацией чего стала апрельская война, инициированная Баку.

По мнению министра, Баку, напрягая ситуацию в зоне карабахского конфликта, пытается отвлечь внимание от внутренних проблем страны, в числе которых социально-экономический кризис и нарушение демократических прав и свобод.

Министр также напомнил, что с 1997 году посредниками в урегулировании конфликта является Минская группа ОБСЕ (США, Россия, Франция), которая неоднократно была близка к урегулированию проблемы - в Ки-Уесте в 2001 году, в Казани в 2011 году, однако Баку каждый раз срывал эти усилия.

По его словам, в последние годы переговоры ведутся на основе ключевых принципов урегулирования проблемы - Мадридского документа, разработанного МГ ОБСЕ. <Главы стран посредников выступили с пятью заявлениями, подчеркнув, что конфликт должен быть урегулирован на основе трех основополагающих принципов - право народов на самоопределение, принцип территориальной целостности государств и сохранение режима прекращения огня. Они также заявили, что статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем имеющего юридическую силу свободного волеизъявления карабахского народа>,- заявил Налбандян, подчеркнув, что Евросоюз содействует усилиям МГ ОБСЕ в урегулировании проблемы.

По его словам, посредники предложили цивильный путь решения проблемы на основе взаимоуступок. Однако, подчеркнул он, Баку и на этот раз придерживается максималистской, бескомпромиссной позиции, постоянной угрожая новой войной, тем самым, взяв в заложники переговорный процесс, шантажируя и дискредитируя посредников.

<Азербайджан делает все, чтобы провалить усилия посредников и достигнутые при их содействии договоренности - расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, создание механизмов по изучению случаев нарушения перемирия>,- говорится в сообщении. Тем не менее, подчеркнул Налбандян, даже в условиях отсутствия стабильных механизмов мониторинга за приграничными инцидентами, вполне очевидно, кто является их инициатором.

<Учитывая пренебрежение Баку в отношении международных усилий, настало время, чтобы международное сообщество предприняло реальные меры по обузданию провокационной и агрессивной политики Азербайджана>,- заявил Налбандян, подчеркнув, что переговоры не имеют альтернативы. <Армения вместе с минскими посредниками продолжит усилия в направлении мирного решения проблемы>,- продолжил он, подчеркнув, что никто не волен в выборе соседей, но каждая страна, в том числе и Армения должна содействовать международному миру, добрососедским отношениям и партнерству.