Четверг, 8 Июня 2017 18:07

АрмИнфо.Армяно-итальянские отношения получили новый импульс после провозглашения Арменией независимости. Об этом 7 июня во время выступления в Итальянском сообществе по связям с международными организациями при МИД страны заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Он напомнил, что Армения и Италия в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за эти годы двум странам удалось построить прочное партнерство, включающие разные направления сотрудничества.

Он констатировал, что Армении и Италия прилагают совместные усилия по установлению мира и безопасности в миротворческой миссии ООН в Ливане (UNIFIL) и в Афганистане в рамках миссии НАТО <Решительная поддержка>, успешно взаимодействуют в сфере защиты исторического и культурного наследия. <Армения заинтересована в дальнейшем укреплении и развитии отношений с Италией. С целью придания нового импульса нашим экономическим отношениям, мы организовали армяно-итальяскую межправительственную комиссию, и я прибыл в Рим для участия в его первом заседании. После него состоялся бизнес-форум. Я также провел ряд двусторонних встреч. Армяно- итальянское сотрудничество не ограничивается двусторонним форматом, оно также включает многостороннее взаимодействие, в первую очередь, в рамках программы Восточного партнерства ЕС и политики Европейского соседства.

Ожидаем, что осенью в Брюсселе на саммите ВП состоится подписание соглашения между Арменией и ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое устанавливает рамки активного политического диалога, сотрудничество в разных сферах, динамичные торгово­экономические отношения, а также расширенное отраслевое сотрудничество. Армения, являющаяся членом Евразийского экономического союза, имеющего 180 млн. стабильный рынок, после подписания соглашения может иметь дополнительны вклад и стать мостом между ЕАЭС и Евросоюзом, в частности для торговых сделок с Италией>,

- сказал Налбандян.

В то же время он констатировал, что у Армении сложились союзнические отношения с Россией, дружественны с соседним Грузией и Ираном, и отношения отсутствуют с Турцией.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Италия, председательствующая в ОБСЕ в 2018 году, продолжит играть жизненно важную роль в сегодняшних нестабильных международных отношениях.

Отметим, что согласно данным Нацстатслужбы Армении внешнеторговый

оборот между Арменией и Италией в январе-декабре 2016 года составил

$160,8 млн., годовой спад - 11,2 %. Экспорт составил $31,9 млн,

годовой спад 2%, импорт- $128,9 млн, спад - 13,2%.