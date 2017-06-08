Четверг, 8 Июня 2017 17:17

АрмИнфо.ААЭС является системообразующей базой всего энергетического кластера страны, основанного на передовых научно-технических разработках. Продление срока эксплуатации блока N2 ААЭС и, тем более, строительство нового ядерного энергоблока, подразумевает привлечение и эксплуатацию новейших технологий, наличие и подготовку в будущем высококвалифицированных специалистов. О перспективах атомной энергетики Армении – беседа экономического обозревателя АрмИнфо Александра Аванесова с председателем общественной организации «Центр независимых финансово-экономических и деловых исследований», к.э.н. доцентом кафедр «Финансовых расчетов» ЕГУ и «Экономики и финансов» РАУ Ара Каряном

Г-н Карян, три года назад правительством Армении было принято решение о продлении срока эксплуатации энергоблока N2 Армянской АЭС. Как бы Вы оценили данную программу и необходимость станции для Армении?

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