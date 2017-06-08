Четверг, 8 Июня 2017 17:04

АрмИнфо.Первое судебное заседание по делу о захвате Полка Патрульной службы Полиции группой <Сасна црер> завершилось, не начавшись. Судья прекратил заседание, не объяснив причины своего решения, сообщив лишь, что следующее слушание будет 21 июня.

Отметим, что члены группы <Сасна црер> явились в зал суда в хорошем настроении, приветствовали собравшихся в зале своих сторонников, которые поочередно скандировали имена членов группы, лозунги <Смерть режиму!>, <Свободу Сасна црер!>. При входе судьи в зал заседаний члены группы не встали на ноги, как того требует закон. Более того, когда судья призвал сохранять молчание в зале заседаний, это возмутило членов группы, которые заявили, что никто не вправе приказывать им. <Наш голос должен быть самым громким в этой стране>,- заявил член группы Араик Хандоян. Другие члены встали с мест и попытались подойти к судье, однако правоохранители воспрепятствовали этому.

Как заявили адвокаты подсудимых, арестованные члены группы по-прежнему не признают выдвинутых в их отношении обвинений, а те члены, которые в настоящее время находятся на свободе дали в свое время показания против своих товарищей, и лишь этой ценой их мера пресечения была изменена.

Отметим, что до начала судебного заседания к зданию суда состоялось шествие сторонников группы <Сасна црер>, которые требовали отставки властей и незамедлительного освобождения членов группы.

Сегодня Генеральная прокуратура уже обнародовала обвинительное заключение в отношении членов группы. В заключении, в частности, говориться, что в отношении организованной группировкой возбуждено уголовное дело за приобретение огнестрельного оружия, приобретение и хранение боеприпасов, средств транспортировки, а также за захват Полка Патрульной Службы Полиции, средств передвижения.

В ходе предварительного следствия Специальной следственной службой Армении на основе добытых фактов было доказано, что для освобождения, обвиняемого в тяжелом преступлении Жирайра Сефиляна и группы других из уголовно - исправительного учреждения Министерства юстиции Армении было захвачено здание ППС города Еревана, а служащие полка были взяты в плен. Варужан Аветисян, Павел Манукян, Армен Лабарян, Араик Хандоян, Мхитар Аветисян создали вооруженную группировку, в которую вошли также Арам Манукян, Ованес Арутюнян, Татул Тамразян, Арам Акопян, Артур Мелконян, Тигран Саркисян, Араик Акопян, Артур Согомонян, Гарник Овакимян, Ованес Варданян, Вардан Гераветян, Мартирос Акопян, Сергей Курегян, Геворг Ирицян, Торос Торосян и другие. Члены группировки предварительно исследовали территорию полка ППС, проинструктировали своих товарищей, четко распределили роли, нелегальным образом приобрели и держали у себя огнестрельное оружие - 14 винтовок с пулями, самодельный пистолет, 20 гранат, а также тротиловое взрывное устройство.

17 июля 2016 года в районе 5:00 часов, участники вооруженной группировки произвели вооруженное нападение на административное здание ППС города Еревана. Ударив по воротам грузовой машиной "КРАЗ -261 Б1", они взломали главные ворота полка и сломали часть стены, примыкающей к воротам. При помощи незаконно хранящегося у них оружия они путем жестокого насилия, ставя под угрозу жизнь и здоровье служащих полка, проникли на территорию ППС, захватили и удерживали административное здание, постройки и средства передвижения находившееся на территории полка, а также, тем же образом взяли в плен служащих ППС.

Впоследствии, участники группировки, применяя опасное для здоровья и жизни насилие, захватили находящиеся в распоряжении полка 217 пистолетов, 10 винтовок, охотничье ружье, являющиеся боевыми припасами пули, пистолет, являющийся огнестрельным оружием и охотничьи ружья.

Как в день нападения, так и в последующие дни, члены группировки предприняли ряд действий, касающиеся захваченных зданий и строений, транспортных средств и взятых в плен работников полка: с целью нанесения телесных повреждений совершали выстрелы на территории полка, в результате чего, некоторые сотрудники получили телесные повреждения.

Взяли в плен и удерживали на территории полка также карету скорой помощи, которая прибыла на территорию полка для оказания помощи раненных членов группировки. Часть пленников спаслась бегством, другую часть врачей отпустили члены группировки.

Члены вооруженной группировки 24 июля 2016 года с территории полка вывели на соседнюю к полку улицу Мовсес Хоренаци и сожгли зарегистрированные на балансе полиции и принадлежащие гражданам машины.

Вардан Геворкян, Ованес Варданян, Гарегин Овакимян, Артур Согомонян, Араик Акопян, Тигран Манукян с другими членами группировки с целью тайного присвоения недвижимости, с 23 по 27 июля 2016 года, используя находящийся на территории полка генератор, электрической пилой срезали заграждающие задние двери банкомата "Акба- Кредит Агриколь Банка", открыли банкомат и оттуда тайно похитили особо крупную сумму равную 14.808.000 драмов.

31 июля 2016 года в районе 20:00, члены вооруженной группировки Тигран Саркисян, Тигран Манукян, Араик Акопян, Артур Согомонян, Гарник Овакимян, Оване Варданян, Вардан Гераветян, Мартирос Акопян, Сергей Курегян, Гарник Ирицян, Торос Торосян и другие отказались от своих требований, по доброй воле освободили захваченное здание, строения и транспортные средства, сдались стражам порядка. А за день до этого стражами порядка были обезврежены и выведены с территории полка члены вооруженной группировки Арам Манукян, Ованес Арутюнян, Татул Торосян, Арам Акопян и Артур Мелконян.

На предварительном следствии было выяснено, что к группировке готовился присоседиться Манвел Атоян. Последний, используя приобретенное незаконным путем огнестрельное оружие и боеприпасы, сотрудничая с членами группировки, продолжал держать в плену заложников.

Вардкес Геворкян, занимающий должность командира взвода Министерства Обороны Армении, используя свою должность, 20 июля 2016 года украл из опорного пункта являющийся боевым припасом гранату "РГ-42" с ее

взрывным устройством, и в тот же день, нарушив правила несения военного караула и самовольное покинув опорный пункт вместе с вышеуказанной гранатой и с собственным являющимся холодным оружием охотничьим ножом, незаконным образом попробовал присоединиться к вооруженной группировке, захватившей территорию полка ППС, которая продолжала удерживать у себя заложников.

Кроме того, Вардкес Геворкян без целей сбыта приобрел и хранил у себя

дома значительное количество наркотика "марихуаны", а также

являющиеся боеприпасами военные пули и взрывчатки.

По решению органа осуществляющего предварительное следствие в отношении 18 обвиняемых было отделено уголовное дело, составленное по которому обвинительное заключение было подтверждено со стороны прокурора, ведущего предварительное следствие, и уголовное дело было направлено в суд первой инстанции города Еревана общин Эребуни и Нубарашен на расследование