Четверг, 8 Июня 2017 16:38

АрмИнфо.Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Армении незамедлительно расследовать угрозы расправой в адрес армянского правозащитника Артура Сакунца.

В сообщении, поступившем в редакцию АрмИнфо, также звучит призыв обеспечить надлежащую защиту правозащитника. <Власти Армении должны в кратчайшие сроки выполнить свои обязательства по расследованию угрозы смерти в адрес Артура Сакунца и должны предоставить ему необходимую защиту. Никто не должен бояться смерти из-за публичной критики правительства>, - сказала ассоциированный директор по правам человека в Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен.

Напомним, что пользователь Facebook по имени Ашот Аванесян, пригрозил убить руководителя Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артура Сакунца. Он в частности, написал на страничке Сакунца в Facebook: <Сакунц, я тебя убью:. нужно отрубать головы таких как ты <Ваановмартиросянов> (перебежчик -Ред.). Каждую минуту жди меня. Я не из тех, кто стреляет в спину. Буду стрелять в упор, с 2-3 метров, 9 мм калибром. Жди меня, Сакунц!>

В связи с данными угрозами Сакунц обратился в Генпрокуратуру Армении. В Ведомстве выясняют наличие состава преступления в вышеуказанной записи. В связи с данным инцидентом с заявлением выступил и Омбудсмен Армении.