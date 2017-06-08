Четверг, 8 Июня 2017 16:00

АрмИнфо. В первой экспериментальной посадке в региональном аэропорту города Капан Сюникской области Армении принимал личное участие губернатор области Ваге Акобян. Полет и посадка были осуществлены на легком спортивном самолете.

Аэродром города Капана на юго-востоке Армении не эксплуатировался в течение последних десятилетий. Между тем, источник в ГУГА (Главное управление гражданской авиации), в неофициальной беседе сообщил АрмИнфо, что инвестиционная программа по задействованию этого регионального аэропорта пока не завершена, аэропорт пока не сертифицирован.

В беседе же с корреспондентом АрмИнфо губернатор Сюникской области Ваге Акобян, лично участвующий в полете, сообщил, что пилотировал самолет специалист из России с целью оценить состояние посадочной полосы, условий для взлета и посадки. Он также проинформировал, что инвестиционная программа по реконструкции аэродрома обойдется в 2 млн долларов США. «Несмотря на то, что аэродром не работал свыше 25 лет, наш полет прошел успешно», - сказал губернатор. Он проинформировал, что в настоящее время ведутся строительные работы, есть проект основного здания аэропорта. Работы будут осуществляться в соответствии со всеми необходимыми стандартами. Губернатор отметил, что необходимость эксплуатации аэропорта обусловлена стремлением возобновить воздушное соообщение региона со столицей страны и другими регионами. Отвечая на вопрос о том, возможно ли впоследствии осуществление полетов из капанского аэропорта в столицу НКР Степанакерт, губернатор теоретически не исключил этого: «Во всяком случае этому ничего не припятствуют». Говоря о доступности полетов для населения, губернатор заверил, что все подсчеты уже сделаны, билеты будут настолько доступными, что регулярный пассажиропоток будет гарантирован.