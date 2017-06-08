Четверг, 8 Июня 2017 15:59

АрмИнфо.Автомобиль Nissan Teana с гомномерами 444 LL 70 сегодня в районе 12:30 в городе Раздан совершил ДТП со смертельным исходом.

Пострадавший в результате ДТП 58-летний Валерий Торосян, не придя в сознание, скончался в разданском медцентре. Между тем, водитель машины после ДТП поспешил снять госномера и быстро скрыться. Однако прохожие успели заметить, что за рулем машины, которая числится на балансе мэрии Раздана и обслуживает градоначальника Арама Даниеляна, был его сын 17-летний Размик Даниелян.