Четверг, 8 Июня 2017 15:34

АрмИнфо.Для обеспечения максимально удобных условий перевозки граждан из ереванского аэропорта "Звартноц" в армянскую столицу премьер-министр Армении Карен Карапетян 8 июня на заседании Кабмина страны предложил задуматься над внедрением шаттла от терминалов аэропорта "Звартноц" до Еревана.

По его словам, на основе проведенных исследований можно констатировать, что уровень предоставления услуг такси-сервисами страны не соответствует необходимым стандартам и нормативным требованиям. Указанная ситуация, по мнению Карапетяна, вызывает беспокойство, особенно в контексте развития туризма.

С учетом вышеуказанного, глава правительства поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваану Мартиросяну в недельный срок провести профилактические работы с такси-сервисами, предоставляющими услуги в аэропорту "Звартноц" в контексте приостановления деятельности правонарушителей.

Предлагается также обсудить пути модернизации действующих маршрутов Ереван- "Звартноц". "Проблема всем нам хорошо известна: небритые таксисты в тапочках, с сигаретами во рту, выдающие Ереванское озеро за озеро Севан, произвольное применение тарифов и прочее. При предоставлении лицензий мы предъявляем требования касательно внешнего вида водителей и их поведения с пассажирами?", - вопросил премьер.

Начальнику Полиции Армении Владимиру Гаспаряну поручено провести профилактические работы в сфере. "Г-ин Гаспарян, мы ожидаем от вас очень жесткого подхода, поскольку просто недопустимо, чтобы первое знакомство туриста с Арменией начиналось именно с этого - таксисты берут с них 20-30 тысяч драмов и везут через районы Малатия-Себастия до Ереванского озера, представляя его в качестве Севана", - сказал премьер. Владимир Гаспарян, в свою очередь, отметил, что данные проблемы поднимаются уже давно, и что в этом направлении ведутся соответствующие работы. "Мы пока не можем достигнуть того, чтобы люди с сомнительным прошлым, осужденные за совершение тяжких преступлений, состоящие на учете в наркодиспансерах, не получали лицензии. Мы недавно "очистили" списки от людей, имеющих проблемы с психикой, но они продолжают получать лицензию", - отметил он.

Как считает глава Кабмина Армении, необходимо обеспечить транспорт по маршруту Ереван-аэропорт "Звартноц", совместно с мэрией Еревана. "Необходимо создать альтернативу, установить соответствующие ориентировочные тарифы, чтобы каждый не называл своевольную цену. Конкретно необходимо создать шаттл Ереван - Звартноц", заключил премьер