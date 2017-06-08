Четверг, 8 Июня 2017 15:32

АрмИнфо.Отмена виз для граждан Катара направлена на развитие туризма, и не связана с политическими процессами, заявил в беседе с журналистами замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян 8 июня после заседания Кабмина страны.

По словам замминистра, в ближайшее время либерализация визового режима коснется граждан еще шести стран мира. Как заметил Кочарян, Грузия установила безвизовый режим для граждан гораздо большего числа стран мира, в результате чего туда приезжает больше туристов.

Как считает представитель внешнеполитического ведомства Армении, причины разрыва отношений ряда исламских стран с Катаром, "вне нашего поля". Отметим, что с 10 июня граждане Катара имеют право посещать Армению без виз.

Ранее 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические контакты с Катаром, заявив, что Доха оказывает помощь международным террористическим организациям. В дальнейшем о разрыве дипотноношений с эмиратом объявили восточная часть Ливии, Йемен, Мальдивы и Маврикий. Скандал набрал новый виток, когда стало известно, что официальные катарские власти выплатили группировке, связанной с "Аль-Каидой", почти миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи.