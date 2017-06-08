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 Четверг, 8 Июня 2017 14:18

Марианна Мкртчян

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ 10 июня посетят Армению

Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ 10 июня посетят Армению

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 10 июня посетят Армению. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

<В Ереване предусмотрены встречи посредников с президентом Армении Сержем Саргсяном и министром обороны Вигеном Саркисяном. На переговорах будет обсуждена ситуация в зоне карабахского конфликта. Также ожидается поездка посредников в Нагорный Карабах. Через неделю после визита в Армению и Нагорный Карабах сопредседатели отправятся в Баку>, - сказала Захарова. При этом она добавила, что посредники выступят с совместным заявлением по итогам визита.

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