Среда, 7 Июня 2017 23:45

АрмИнфо. В 22 часа 25 минут по местному времени многие жители Армении почувствовали слабое, горизонтального характера, проявление земных толчков. Землетрясение в 3 балла было зафиксировано в Ереване, Гюмри и Ванадзоре.

Как сообщается на официальном сайте МЧС, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в 28 км от азербайджанского города Акстафа, у азербайджано-грузинской границы. Служба сейсмической защиты зарегистрировала очаг землетрясения на глубине 12 км, магнитудой 4.8. Интенсивность земных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов, в Тавушской области Армении она составила 4-5 баллов. О возможных последствиях не сообщается.