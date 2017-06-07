Среда, 7 Июня 2017 22:20

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева. В ходе встречи стороны обратились к текущей ситуации в регионе, подчеркнув важность стабильности и мира в странах региона.

Вице-спикер НС, позитивно оценив нынешние армяно-казахские отношения, особо выделил дальнейшее развитие межпарламентских связей и роль групп дружбы в этом аспекте. Шармазанов отметил, что вскоре парламент шестого созыва сформирует группу дружбы Армения - Казахстан, и заверил, что она будет иметь важное значение для дальнейшего развития парламентского сотрудничества.

Вице-спикер НС обратился к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и подчеркнул, что и Армения, и Арцах видят урегулирование проблемы исключительно мирным переговорным путем. "Без разумных компромиссов, однако, невозможно достичь решения проблемы, между тем Азербайджан до сих пор не готов к этим компромиссам", - подчеркнул

Э.Шармазанов. Э.Шармазанов в контексте региональной безопасности затронул проблему закрытой Турцией границы с Арменией и подчеркнул недопустимость закрытых границ в XXI веке. Он уверен, что это серьезная угроза для региона.

Вице-спикер НС подчеркнул важность сотрудничества в международных структурах - в МПА СНГ, ПА ОДКБ, охарактеризовав работу парламентских делегаций на этих площадках конструктивной. В его оценке, членство в ЕАЭС создает новые возможности развития экономических связей двух стран.

Посол высоко оценил вклад парламентариев в процесс развития межгосударственных отношений. Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества делегаций на межпарламентских площадках по вопросам, представляющим двусторонний интерес. Посол Уразаев вновь подтвердил, что Казахстан, будучи сторонником мирного урегулирования

НК-проблемы, содействует деятельности Минской группы ОБСЕ. Уразаев, говоря о состоявшихся в апреле парламентских выборах в РА, отметил, что прибывшие из Казахстана наблюдатели высоко оценили проведенные в Армении выборы.

Обсуждена также деятельность армянской общины в Казахстане. Посол заверил, что армяне активно вовлечены в общественно-политическую жизнь его страны.